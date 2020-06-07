重启经济我国占有先机 李总理吁人民不要害怕

（早报讯）（总理公署提供视频）

尽管面对疫情和未来充满变数的挑战，新加坡因拥有经年累月建立起来的强大经济实力和良好信誉，而且早已为推动经济转型制定周全的计划，因此在重启经济秩序方面占有先机。李显龙总理对全国人民信心喊话，要大家不要害怕，也不要气馁，他相信新加坡人能排除万难，疫情后的新加坡会成为更坚毅的社会。

李总理说：“面对重重挑战，新加坡将大步迈进，不会踌躇不前。我相信我们能为自己巩固更美好的未来。”

受疫情影响，世界正处于多事之秋。李显龙总理指出，投资者目前在考虑到哪里投资时，都会重视当地是否政治稳定，以及企业是否能在危机中继续运营等，而新加坡在这方面享有良好信誉，且与世界高度接轨。此外，政府在抗疫时期采取公开透明的态度，也让投资者对我国更有信心。

谈及吸引外资，李总理说：“国际贸易和投资可能萎缩，但不会停止。一部分的贸易和投资会转向其他国家，不再流进我国，但我们会去吸引新的投资。”

他说，透过未来经济委员会，以及一系列技能创前程计划，我国在疫情之前已经在大力推动经济转型与数码化，并提升员工技能，这都是我们的优势，而新加坡下来将有序地重启经济，重新与伙伴国家建立交通联系和贸易关系，并继续吸引和留住外来人才和投资。

总理指出，在一些国家排外情绪高涨时，新加坡仍旧会保持冷静以及开放，并同时照顾人民的福祉。“我们制定了一整套的计划，应付未来的挑战。政府现在的首要任务，是帮助新加坡人保住工作，或找到新工作。”