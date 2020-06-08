男子被控开车用手机 车内电眼还清白无罪释放

（早报讯）男子被控边开车边用手机，但他提供行车记录器画面，称事发时其中一名指他使用手机的交警站在远处，不可能看到事发经过，录音也显示他一早发现交警，并正与坐在一旁的女友嬉闹捏手。法官认为控方无法排除合理性怀疑，因此判男子无罪释放。

根据判词，被告何家达（音译，30岁）被控于2018年9月16日下午5时35分时，在沈氏东道上边开车边使用手机，被两名交警逮个正着。但被告否认相关指控，指自己当时并没有使用手机，交警也无法看到事发过程。

控方指当时有两名交警同时看到被告用手机，但被告提供车上的行车记录器画面，指当时第一名交警在示意他停车时，另一名交警却在远处，因此就算自己当时正在用手机，另一名交警也不可能看到。

对于控方说被告是被逮个正着，被告指行车记录器视频的录音，能听到他在交警示意他停下前，早已发现交警，还询问坐在副驾驶座的女友是否有系上安全带，由于自己早就发现交警，因此不可能贸然使用手机。

另外，对于交警指被告在事发时左手使用手机，录音则可以听到他与女友当时正在嬉闹，其中女友就曾说“拿开你的手”和“你很会捏我的手”，被告因此称两人当时在嬉闹，自己没有使用手机。

法官在下判时说，交通类案件依赖于警员口供，而行车记录器视频画面和录音对本案中交警的口供产生严重疑惑，由于控方无法满足“排除合理性怀疑”，因此裁定被告无罪。控方不服判决，已提出上诉。