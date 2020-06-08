妻中计提供密码 德士司机失2万元

（早报讯）警员下班后搭德士回家，途中德士司机突然接到妻子电话，赫然发现妻子误信朋友的面簿账号发来的信息，以为只要提供一次性密码就能抽奖，之后才发现朋友的账号被骗子盗用，户头里的2万多元也被人转走，德士司机当场崩溃。

巴西立邻里警局是在前日（6月6日）傍晚在面簿贴出该名警员经历的贴文，指他某天值夜班后搭德士回家途中，司机突然接到一通来电。

贴文指该马来警员听得懂一些华语，并且从司机和其妻子的对话中，听到他们不断说起有关“钱”的事，妻子也不断抽泣。

警员写道：“德士司机突然崩溃，并问我是否能暂时让他先停在路边联系银行。我当时就答应，他也马上联系银行，似乎涉及的金额不小。我随后就问他发生什么事，而他说自己两个小时前收到银行的一次性密码，并交给妻子。”

当时德士司机以为妻子是用作网上购物，不疑有诈，岂料后来妻子发现两人联名户头内的2万多元全数被人转走，她马上联系丈夫并说当时有一名面簿好友联系她，并称需要这个一次性密码进行抽奖，她当时信以为真就照办，之后才知道原来该名朋友已很久没用面簿。

“我当时就和他说，有不少骗子会侵入他人的社交媒体账号，向他们的朋友索取银行资料和一次性密码，而德士司机也表示读过相关新闻，只是没想到妻子竟然成为受害者，并称之后会去报警。”

警员在贴文表示，希望通过分享这个事件，提醒公众不要随意将一次性密码交给他人，以避免成为诈骗案的受害者。