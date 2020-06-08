两辆蓝宝相撞 网民：最贵车祸

（早报讯）一起“昂贵”的车祸！两辆黄色的蓝宝基尼跑车在三巴旺路不知何故追尾撞上，让路人侧目，纷纷掏出手机拍下视频和照片。

这起车祸发生在昨天（6月7日）傍晚6时45分左右，两辆黄色的蓝宝基尼跑车是在三巴旺路一带的转弯处相撞。

根据“SG Road Vigilante”面簿页面上载的照片，后方的蓝宝基尼撞上前方的蓝宝基尼后，两辆跑车就停在交界处，前方的跑车随后便开始冒烟。

据了解，这两辆蓝宝基尼当时一前一后行驶着，到了路口转弯处时，前方的跑车因为有行人正在过马路，所以停车；后方的跑车于是紧急刹车，但相信来不及刹车，结果撞上了前方的蓝宝基尼，所幸没有造成任何伤亡。

根据照片，车祸发生后，三名穿着黑衣的男子站在前方的蓝宝基尼旁，看似在商讨事情，相信他们是涉事的司机和乘客。另有，不少公众站在前方的人行道上围观，两辆跑车过后被拖走。

上述贴文上载到面簿后，不到一天就有超过1500人点赞和转发。不少网民留言认为，这真的是一起最昂贵的车祸。也有网民留言，对这起昂贵车祸的保险索赔数额感到好奇。

另外，有关面簿页面今早也更新贴文，指涉事的其中一辆蓝宝基尼上个月24日疑在纽顿圈（Newton Circus）一带快速行驶，停在附近车子的行车记录器拍下有关画面，过后并被上载到社交媒体。