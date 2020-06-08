兼职演员偷近150件内衣裤 判监23周

（早报讯）39岁兼职演员当内衣贼，多次潜屋偷走近150件内衣裤，阻断措施期间仍出门干案，被判入狱23周。

《新明日报》早前报道，被告李志坚（39岁）共面对24项包括擅闯民宅、偷窃等控状，其中还有两项触犯冠病19（临时措施）法令的控状，控方以其中10项提控。被告自前年开始偷窃女性贴身衣物，每当产生强烈的欲望时，他便出门寻找“猎物”。他承认在不同的住宅内干案不下30次。

案情显示，2018年11月至去年3月期间，被告曾四次爬进同一户人家，偷走女屋主和女佣共10件胸罩和8条内裤，价值共159元。被告事发四天后被警方逮捕，警员也在他家中搜出106件胸罩与41条内裤。

他于去年7月被控上法庭后获准保释候审，但在今年4月15日午夜12时许，在阻断期间与保释期间，被告仍抑制不住欲望再次出门干案。

被告今年5月认罪，今早判刑。控方表示，检验报告显示被告不适合接受强制性治疗，被告虽然有恋物癖，但并非一种障碍。被告多次潜入不同住家，侵犯他人的隐私，造成邻里居民的不安。

被告也在阻断期间出门，对公众带来可能的染病风险。被告非短暂出门，而是出去两小时，而更糟的是还是去干案，要求判被告坐牢6个月。

代表律师为被告求情时表示，被告在被还押时，无法继续学业。被告最后一份工作是印度电视频道Vansantham的兼职演员，也参演过几部戏剧担任小角色，但一直无法获得电视台的固定工作。

法官最后判被告入狱23周。（人名译音）