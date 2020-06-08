“疫情大选”全岛投票站增加 减少每站投票人数

（早报讯）选举局为下届大选出台一套因应疫情而制定的新提名与投票程序，其中遍布全岛的投票站届时将增加，以有效将前往投票站的平均选民人数减少两成。

一系列网上登记与安全距离措施也料能让整个提名与投票过程变得更快捷，减少人与人之间不必要的接触，保障选民、候选人与竞选官员的健康与安危。

投票站数目将从原本的880个增加至1100个，每个投票站平均选民人数将从3000人减至2400人。

下届大选料在疫情未结束前举行，但所有选民仍必须到投票站亲自投票。选举局今天举行说明会并发布文告，解释它在制定投票日新程序时，如何以年长选民的安危为首要考量。

这包括特别制定早上8时至中午12时的专属投票时段，给这群属染病高危群的选民。每个投票站也将严格实施安全距离与体温测量等措施，并让选民自行做电子登记，确保从登记到离开投票站，每个选民都不会与其他人有接触，整个过程不超过5分钟。

根据选举局统计，下届大选约三分之二的投票站，将有至少400名年满65岁的年长选民。

选举局在说明会上回应媒体询问时指出，不论是投票或计票，过程相信都不会有延误，投票率料也不会下跌。“我们相信投票将是便利快捷的，整个过程这次甚至可能缩短。”