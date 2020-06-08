七个新地点曾有冠病病患到访 包括IMM商场和裕华村巴刹

（早报讯）七个新地点曾有冠病病患到访，包括多个购物中心。卫生部吁请在同时段到访的公众，在到访日期的14天内密切留意健康状况。

根据卫生部今晚（6月8日）发布的文告，这些新地点包括：

裕廊IMM商场（5月25日下午1时10分至2时25分，以及晚上7时45分至9时15分；6月3日晚上7时至9时）

东陵坊Tanglin Mall（5月29日下午1时05分至1时35分）

马林百列中路（Marine Parade Central）82号（5月29日傍晚6时至6时30分）

裕华村巴刹与熟食中心（5月30日早上9时至11时）

兀兰北购物中心（Woodlands North Plaza）的巨人超市（5月30日下午5时10分至5时40分）

兀兰坊（Woodlands Mart）的巨人超市（5月30日晚上10时30分至11时）

金文泰大厦（The Clementi Mall）的Jinjja Chicken餐馆（6月2日下午5时至5时30分）

卫生部指出，曾与确诊病例有过密切接触的人，应该已接获卫生部通知。为安全起见，在同时段到访上述地点的公众，如果出现急性呼吸道感染症状，如咳嗽、喉咙痛、流鼻涕、发烧或失去味觉和嗅觉，应尽快求医，并通知医生曾到过的地方。