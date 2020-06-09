涉煽动暴力伤宗教情绪 理工生被起底曾发表冒犯种族言论

（早报讯）一名19岁新加坡永久居民在社交媒体上发文，指“梦见”自己枪击特定族群，并从中获得快感，因言论煽动暴力和伤害宗教情绪，昨日遭警方逮捕。

根据网络流传的社交媒体截图，这名男子是淡马锡理工学院二年级的学生，他是在社交媒体账户发表限时动态，指梦见自己手持冲锋枪进入一座大楼。

他写道：“我在梦里开枪射击大楼内的回教徒，并放过了其他人，我当时是以第一视角开枪，这样的行为让我获得快感。”

贴文并未标明男学生是在什么时候发表这些言论，但有网友指出，上传言论的是男学生的社交媒体旧账号，他目前正在使用另一个账号。

相关内容在网上流传后，网友纷纷予以谴责，认为其言论煽动宗教仇恨的情绪。

警方昨晚发文告表示，当局过去两天接获多个通报，指一名Instagram用户发表多个不顾他人感受和针对特定族群煽动暴力的言论，可能伤害宗教情绪。

裕廊警署警员经过调查后，确认发表言论的是一名19岁新加坡永久居民，于昨日（6月8日）将他逮捕，并没收一台膝上型电脑、一台电脑和一架手机，调查正在进行中。

通过文书煽动暴力一旦罪成可被判坐牢最长五年、罚款或两者兼施。发表伤害宗教或种族情绪的言论一旦罪成，则可面对最长三年的监禁、罚款或两者兼施。

警方指出，当局绝不容忍任何威胁本地种族和宗教和谐的行为，任何发表可造成种族和宗教间仇视言论的人，将被迅速逮捕。

网友起底被捕学生的社交媒体账号，发现他早在2017年就发表冒犯不同种族、宗教和性别取向的言论，淡马锡理工学院表示正在调查这起事件。

不少网友也对男学生之前的社交媒体账号起底，发现他早在三年前就开始在网上发表针对不同种族、宗教和性别取向的仇恨言论。

另外，根据网上流传的截图，男子也曾经通过社交媒体，以污秽的语言嘲笑被性侵的受害者，甚至还扬言要纵火烧毁学校的工作室和设计学院大楼。

对此，男学生所就读的淡马锡理工学院也在推特上发表声明，指校方严正看待这名学生在社交媒体上所发表具有冒犯性的评论，并表示该学生已经取下相关评论。

声明中也证实淡马锡理工学院正在调查这起事件，并且将毫不犹豫地对肇事学生采取必要的纪律处分。