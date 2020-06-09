查看冠状病毒19最新报道

涉煽动暴力伤宗教情绪 理工生被起底曾发表冒犯种族言论

文 / 王康威

发布 / 2020年6月9日 2:51 PM

19岁的淡马锡理工学院的学生在社交媒体上发表煽动暴力和伤害宗教情绪的言论被捕，网友纷纷起底并予以谴责。（互联网）

字体大小:

（早报讯）一名19岁新加坡永久居民在社交媒体上发文，指“梦见”自己枪击特定族群，并从中获得快感，因言论煽动暴力和伤害宗教情绪，昨日遭警方逮捕。

根据网络流传的社交媒体截图，这名男子是淡马锡理工学院二年级的学生，他是在社交媒体账户发表限时动态，指梦见自己手持冲锋枪进入一座大楼。

他写道：“我在梦里开枪射击大楼内的回教徒，并放过了其他人，我当时是以第一视角开枪，这样的行为让我获得快感。”

贴文并未标明男学生是在什么时候发表这些言论，但有网友指出，上传言论的是男学生的社交媒体旧账号，他目前正在使用另一个账号。

相关内容在网上流传后，网友纷纷予以谴责，认为其言论煽动宗教仇恨的情绪。

警方昨晚发文告表示，当局过去两天接获多个通报，指一名Instagram用户发表多个不顾他人感受和针对特定族群煽动暴力的言论，可能伤害宗教情绪。

裕廊警署警员经过调查后，确认发表言论的是一名19岁新加坡永久居民，于昨日（6月8日）将他逮捕，并没收一台膝上型电脑、一台电脑和一架手机，调查正在进行中。

通过文书煽动暴力一旦罪成可被判坐牢最长五年、罚款或两者兼施。发表伤害宗教或种族情绪的言论一旦罪成，则可面对最长三年的监禁、罚款或两者兼施。

警方指出，当局绝不容忍任何威胁本地种族和宗教和谐的行为，任何发表可造成种族和宗教间仇视言论的人，将被迅速逮捕。

网友起底被捕学生的社交媒体账号，发现他早在2017年就发表冒犯不同种族、宗教和性别取向的言论，淡马锡理工学院表示正在调查这起事件。

不少网友也对男学生之前的社交媒体账号起底，发现他早在三年前就开始在网上发表针对不同种族、宗教和性别取向的仇恨言论。

另外，根据网上流传的截图，男子也曾经通过社交媒体，以污秽的语言嘲笑被性侵的受害者，甚至还扬言要纵火烧毁学校的工作室和设计学院大楼。

对此，男学生所就读的淡马锡理工学院也在推特上发表声明，指校方严正看待这名学生在社交媒体上所发表具有冒犯性的评论，并表示该学生已经取下相关评论。

声明中也证实淡马锡理工学院正在调查这起事件，并且将毫不犹豫地对肇事学生采取必要的纪律处分。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词