拳打脚踢醉乘客 德士司机监两周

（早报讯）乘客车上发酒疯，下车甩门还用肉身挡车，德士司机一气之下对他拳打脚踢！

打人的德士司机事后被控，主控官指他虽然患有严重抑郁症，但这并不影响他的判断，他照旧得面对后果，昨午（6月9日）被罚1000元和坐牢两周。

《联合晚报》早前报道，一对情侣酒后乘搭德士回家，却嫌德士司机车开得太慢，半途下车大力甩车门，德士司机气得下车理论，两人吵了起来。德士司机后来要离开，男乘客却以肉身挡车，前者一气之下动手，直到路人制止才开车离开。

这起事件发生在2017年5月24日凌晨2时10分左右，地点是吉真那路和惹兰勿刹的交界处。

德士司机是42岁的陶菲克，早前认下一项蓄意伤人罪和一项滋事罪，法官在代表律师的要求下，让被告接受精神评估，看他是否适合强制性治疗。

主控官指报告显示他并不适合接受强制性治疗，要求法官判他坐牢三周及罚款1000元。

主控官说，虽然心理卫生学院提供的报告指出，被告患有严重抑郁症（Major Depressive Disorder），但他在干案时并没有因为病情无法控制自己的情绪与行为。

被告的代表律师则说，被告是被伤者激怒才会有如此大的反应，希望法官考虑到案发的情景做出判刑。他指出，被告的太太不久前做了心脏手术，家中还有两个仍在求学的女儿，希望法官能够判他罚款，让被告能继续开德士养家。

法官最终判被告坐牢两周及罚款1000元。