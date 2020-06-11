机场接夫途中酿致命车祸 女司机监三周吊销执照五年

（早报讯）原本要到机场接老公回家，岂料途中却因换车道时没有注意到左边车道的电单车，造成男骑士与后座女友一死一重伤。32岁女司机今早被判坐牢三周及吊销各级执照五年。

《联合晚报》早前报道，去年4月19日晚上11时45分左右，中央快速公路（CTE）靠近布莱德路（Braddell）出口处发生连环车祸，导致一死一伤。死者是28岁的电单车骑士丘传成，伤者则是电单车后座乘客洪婉婷（22岁），两人是情侣。

肇祸司机蒋凯欣（32岁）今早（6月11日）在国家法院认下一项鲁莽驾驶导致他人身亡的罪名，另一项疏忽行为导致他人重伤罪则交由法官下判时一并考量。

案情揭露，被告事发时正要前往樟宜机场接老公回家，岂料却在途中遇上车祸。

案发现场有六条车道，被告原本以每小时80公里到90公里的速度，在第三条车道上行驶。来到车祸地点时，她向右边转换车道，撞上右边的车子。

由于撞击力道太猛，被告的车子瞬间被弹开转向左边车道，撞上第二辆车子之后，继续直冲三条车道，直到撞上左边围栏才停下。

在最左边车道骑电单车的死者，看到被告车子时来不及反应，直接撞上被告车子，死者和伤者双双抛飞落地。被告见状立即致电叫救护车，但当救护人员抵达时，死者已魂断公路，当场宣告不治。

根据医药报告，在这起涉及四辆车子和一辆电单车的车祸中，伤者的脊椎和盆骨多处骨折，伤势非常严重。伤者也因脑部重创导致她易怒及健忘，常看到幻影，住院五个月。

主控官指出被告的疏忽导致一人丧命，而伤者受严重的伤因此要求法官考虑三周到五周的监刑。