洗脱强奸罪名 家庭医生希望尽快复牌复工

（早报讯）洗脱强奸女病人罪名的勿洛家庭诊所医生黄中武，今早通过代表律师表示希望能尽快复工，目前有待当局恢复他的行医牌照。受访居民们也很期待再次找他问诊。

《联合晚报》昨日（6月10日）报道，在勿洛北二道第418座组屋经营“黄氏西药房”诊所超过40年，现年69岁的黄中武医生，被控于2015年底在诊所内强奸当时23岁的女大学生。

他在去年2月判被判强奸罪名不成立，但高庭法官改判他犯下用手指性侵女病人的罪行，同时非礼罪名也成立，必须坐牢10年。

不过，控方与黄中武过后双双向最高法院提出上诉，最高法院上诉庭昨日裁定他强奸、非礼与手指性侵的罪名都不成立。

黄中武今早通过代表律师图莱辛甘（Eugene Thuraisingam）告诉《联合晚报》，许多诊所病人都在询问，黄中武何时能重新看诊，其中包括一些跟了他近40年的病人。在他们眼里，黄中武是一名“善良且可靠”的医生。

图莱辛甘说，黄中武自己也很希望能尽快复工。不过，由于医药理事会早前因为这起官司，向临时停业令委员会（Interim Orders Committee）申请暂时吊销了黄中武的行医牌照，为此黄中武如今还得等当局恢复他的执业资格。

记者今早走访该诊所时，附近街坊和等待看病的病人都表示，黄中武不仅医术好，为人也很和蔼可靠，因此欢迎他早日复工。

在“黄氏西药房”问诊30多年的林女士（64岁，清洁工）受访时说：“黄医生虽然惹上官司，但我还是很相信他，因为他为人很老实。他牌照去年被吊销前，我们一家还是照样找他看病。”

认识黄中武超过40年的张先生（58岁，司机）则说：“黄医师为人很友善、爱帮助人。即使诊所里有很多病人，他一定会确保看完每一名病人才休息，不会拒绝任何病人。”