居家隔离期搬家还去银行 客工罚2000元

（早报讯）客工居家隔离期间2次出门搬家，还去银行，今早（6月11日）被罚2000元。

被告刘杜峰（50岁）面对两项抵触传染病法令的控状，控方针对其中一项提控，其余交由法官下判时一并考量。

《新明日报》日前报道，被告接获2月12日至2月24日之间的隔离令，他原本该留在仁定路45号的住所隔离，但是他却在雇主的指示下，在2月19日晚7时搬到仁定路14号。被告还在2月21日早10时30分至正午12时，到麦波申路一带找寻银行。

根据案情，被告持工作准证，在本地当建筑工人。被告称当时去银行，是因几天前分别收到1000新元和900马币的提款信息提醒，但并不是被告操作，致电银行也听不懂对方的解释，才亲自步行去银行询问，不过他并不知银行已经搬离。

控方指出，被告离开住所近1个半小时，即使有戴口罩，也不能保证没跟他人有接触，提议判处2500元罚款。

被告指搬离住所是雇主指示的，一度称这项控状对他不公平，拒绝认罪，还称“没意思”。

控方表示，如果不承认这项控状，或将加重刑罚，被告再三考虑后决定认罪。

被告求情时表示，他上有老下有小，没赚到什么钱，控方要求的罚款额近乎是全家大半年的开销，他的错误也没对国家造成伤害，恳求轻判。

法官最终判被告罚款2000元。