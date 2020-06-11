偷拍逾86女 初院生判缓刑

（早报讯）18岁初级学院学生在商场先后偷拍两名女子的裙底视频被捉，结果被揭竟在近九个月内偷拍超过86名女子的至少145个裙底视频，被判缓刑监视21个月。

被告梁齐恩（译音）案发时是名初级学院学生，他共面对3项侮辱女性尊严以及两项触犯影片法令的控状。

案情显示，被告在2018年11月24日下午3时51分，到狮城大厦的日本商店大创（Daiso）买文具时，看见一名26岁女郎和她的朋友正在购物。

被告起色心，偷拍女郎裙底录像。他假装在女郎身旁的架子挑选笔记本，然后趁蹲下捡起笔记本时，将手机的摄像镜头对准女郎裙底偷拍。

被告干案后若无其事地到别处找下一个目标。

被告的罪行被一名男公众发现，这名男子上前提醒女郎和她的朋友，说被告行为可疑，要她们要提防被告。

被告后来在商店的别处，以同样模式干案，结果被男子质问。被告在男子的要求下，将手机交给了男子。

男子后来与遭偷拍的女郎将被告带到商店外，男子把被告的手机交给女郎后报警。

警方在赶到现场后，在被告手机里找到好几个偷拍裙底的视频。

调查显示，被告在2018年2月28日至11月23日间，一共偷拍86名女郎145个裙底录像。

被告昨天（6月10日）在认罪后，被判21个月的缓刑监视。