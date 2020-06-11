张志贤：需要有才干和经验的团队 灵活应变处理危机

（早报讯）冠病疫情凸显了未雨绸缪的重要性，除了有充足的财政储备和韧性来应对突如其来的危机，国家也需要有才干、有经验、能灵活应变以及具有组织能力的团队。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤今晚透过电视和网络平台发表第三场“冠病后时代保障新加坡未来”系列演说。他在这场题为“坚韧应对外部变局”的演讲中，指出唯有居安思危，为不可预知的未来做好准备并培养人才、积蓄力量，才能在危机中果断行动，并且灵活、快速地应对。

张志贤说，冠病来袭时我国的医疗保健体系能借鉴沙斯疫情期间所累积的相关知识和经验来应对，同时新加坡武装部队也能迅速开展追踪病例和密切接触者的工作。

“然而每个危机都不尽相同……我国很早便开始留意客工宿舍的情况，并加强防范，但不幸的是冠病传染能力比沙斯高出许多，之前订立的防范措施因此显得不足。”

张志贤指出，我国动员了来自公共服务部门、政联公司以及私人领域的资源协助设立和管理社区护理设施，许多医务人员也挺身而出协助维持日常运作，以便在照顾到每一名病患的同时也不会让医疗系统不胜负荷。

他也说，尽管新加坡武装部队和内政团队不曾为这样的任务接受训练或提前做准备，但他们展现了随机应变和时刻准备就绪的特质，在短短几天内成立跨部门工作小组支援已经身在前线的人力部和卫生部同僚。

张志贤说：“我想要向每一名付出非比寻常的努力、做出无私奉献的人员致谢，这次的任务相当艰巨，而这支由全国人民组成的团队表现得非常出色。”