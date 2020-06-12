洋夫妇搭德士 车上顺利产子

（早报讯）在须遵守安全距离和阻断措施时期生产，已经够让人烦心，一对洋籍夫妇这段期间甚至在德士上迎接他们第二个小孩的到来，幸一切否极泰来，让两人和德士司机都高兴不已。

在之前的阻断措施期间，产妇到了医院还需量体温，若有发烧或咳嗽症状甚至需隔离，而且只允许一人陪伴，产妇的入院程序变得更加复杂。

不过这对洋籍夫妇，还没来得及经历这些复杂的入院程序，就已经迎接儿子勒森（Rex）的出生。

《海峡时报》报道，男律师彼耶尔.林德伯格（Per Lindberg，35岁）的太太萨娜（30岁），是在5月27日凌晨2时多，在德士上诞下儿子。

当时他们从万礼住家，搭德士到东陵的鹰阁医院，但萨娜肚里的孩子，来不及等待这半小时的路程。

林德伯格说：“当她忍不住要生下儿子时，紧抓着我喊痛，当时我也焦虑得汗流个不停。”

彼耶尔来自瑞士，与英国籍太太在新加坡居住已四年半时间，也育有两岁大的儿子。

丈夫透露，妻子第一次生产近12小时，万万没想到第二个小孩的生产会如此“来势汹汹”。

勒森生下后没有哭泣，夫妇俩为此担心不已，德士司机哈纳菲雅（Hanafiah Bin Ismail）全程保持镇定，把他们安全送到医院。幸婴儿到了医院后，在医生护士的照料下哭出声音，大家才松了一口气。

哈纳菲雅说，他在14年的开德士生涯从未有过这样的经验。他开心地祝贺两人，并指德士弄成怎样都不用紧，他们都安全就好。