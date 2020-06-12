强奸11岁侄女监24年 男子出狱后竟性侵12岁继女

（早报讯）强奸11岁侄女被判坐牢24年、打鞭24下后，男子出狱娶妻，竟在一年内又多次非礼和性侵12岁继女。法官指被告是惯犯，认为有必要保护公众利益，今早（6月12日）判他最高20年预防性监禁。

《新明日报》之前报道，被告是58岁的本地男子，他面对15项包括非礼、性侵和触犯儿童与青少年法令的控状。

受害者包括被告的继女和她的好朋友，两人案发时年龄介于12岁至13岁间。为保护受害者，法官令媒体不得报道任何会泄露被告继女和好朋友身份的资料，包括被告名字。

案情显示，被告之前因强奸当时只有11岁的侄女，在2001年被判坐牢24年鞭打24下。

他在2016年出狱后，在隔年1月4日结婚，与妻子住在中部一带的组屋。被告有一名继女，她原本与生父同住，后来在2017年搬来与被告和妻子住。

被告妻子知道被告过去，但她认为被告已改过自新，因此给予他信任。

继女也与被告保持良好关系，怎知被告在2018年2月至12月间，对继女作出禽兽行为。

被告趁妻子不注意时，假装不小心触碰继女胸部，后来行为变得更加大胆，在2018年9月直接将手伸进继女内裤，用手指非礼继女私处。

不仅如此，继女的好友有时会到被告家做客，被告会假借用电动踏板车载继女好友为由，趁机向她伸出咸猪手，非礼对方胸部和私处。

案件今早下判，据被告的报告显示，他重犯机率高，法官同意控方所说，指被告是惯犯，为保护公众利益，判被告最高20年预防性监禁。