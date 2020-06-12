40万户低收入家庭本月25日起至年底 各获50元社理会生活补助券

（早报讯）本地40万户较低收入家庭从本月25日起至12月1日，可到民众俱乐部和联络所领取价值50元的社区理事会生活补助券，到邻里商店和小贩摊位换取餐饮、生活必需品及服务。

五个社区理事会今天推出2000万元的“社理会生活补助券计划”（CDC Vouchers Scheme），希望在冠病疫情的艰难时期，协助低收入家庭减轻生活费负担，同时扶持邻里店家和小贩，促进社区互助和凝聚力。

目前，约2500个邻里业者参与新计划，包括咖啡店和小贩中心小贩，以及杂货店、迷你超市、理发店、眼镜店、家庭诊所等商家和服务业者。下来预计会有更多商家加入计划。补助券有效期是从本月25日至12月31日。

符合条件的家庭各会获得一套价值50元的补助券，可到任何贴上社理会生活补助券计划贴纸的邻里商店和小贩换取物品和服务。

五个社理会本月中至7月底分批为受惠家庭发通知信。本月25日至7月底，受惠家庭可按信件中指定的日期，到特定民众俱乐部或联络所领取补助券。

副总理兼财政部长王瑞杰和五名市长今天为新计划举行虚拟推介仪式。

王瑞杰在社理会和人民协会联合发布的文告中说，新计划及其他社区内项目，是政府援助措施的一部分。“政府在加强版关怀与援助配套下，推出了许多措施，同时也积极创造就业和培训机会，为国人保工作、保生计。我相信在社理会等机构，同社区紧密合作援助弱势群体的情况下，我们必能共渡难关。让我们继续保持韧性和团结。”