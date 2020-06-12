调查：“好公民”卫生规范获重视 但餐后还托盘意识仍欠缺

（早报讯）一项在疫情前进行的调查显示，本地居民最重视的社会行为规范，大多与政府不断提倡的环境卫生习惯有关，超过七成受访者认为，清除积水以防蚊虫滋生，并且不随地吐痰或乱丢垃圾，是必须履行的社会责任。这些规范也几乎有法律约束，不遵守就会面对罚款等惩处。

与之相比，主要仍以奖励机制推行的卫生习惯，如在小贩中心用餐后归还碗碟和托盘，则较不被重视。约3000名参与调查者中，只有28.2%的人认为，这是非常重要的社会行为，在40项社会规范的重视度排名中，仅列第33。

问卷调查在2018年底，由文化、社会及青年部委托进行，调查人员逐户访问3015名新加坡公民与永久居民。文化、社会及青年部发言人指出，他们希望了解新加坡人较重视哪些社会规范，调查结果将协助政府与其伙伴，继续推动已推行数年的关爱新加坡行动（SGCares）。

发言人说：“结果显示，新加坡人非常重视公民规范。但同时，人们对于在小贩中心归还碗碟和托盘等卫生规范的公共意识有待加强。”

今天（6月12日）公布的结果，也引起是否应透过立法形塑民众行为的讨论，如为不归还碗碟与托盘制定惩罚措施等。负责调查的新跃社科大学应用研究中心梁振雄副教授透过视讯受访时指出，不能以此次结果草率下这种定论。他个人认为，惩处不是最佳方案，要真正改变一个人的行为，必须让他将社会规范内化。

需要民众更积极能与的社会规范，则列调查榜尾，如只有10.3%的人认为参与基层与社区活动非常重要。不过，梁振雄指出，冠病疫情或许改变国人的心态，鼓励大家更积极关心社会弱势群体，更主动提供援助，因此调查若重新进行，可能会有不同的结果。

调查中被列为“文化规范”，即与我国多元种族与文化相关的社会规范，则也较少人重视。不过，分散各个年龄层的参与调查者中，35岁以下的年轻人更重视这些可反映我国多元种族与宗教身份的规范。

例如，至少有两成的年轻人认为，在与文化背景不相同者交流时，使用英语沟通，非常重要，比18.4%的平均比率高。

最重要的社会规范前五

1.清除积水以防伊蚊滋生（73.0%）

2.不随地吐痰、乱丢垃圾（72.6%）

3.只在指定区抽烟（68.7%）

4.遛宠物时使用牵绳并清除宠物粪便（62.4%）

5.搭乘公共交通时让位（62.1%）

最重要的社会规范第36至40

36.与文化背景不相同者交流时，使用英语沟通（18.4%）

37.主动筹办或参与协助社区活动（16.8%）

38.把家庭用品借给邻居或向他人借东西（15.9%）

39.以方言或当地语言与他人沟通（15.7%）

40.积极参加基层与社区活动（10.3%）