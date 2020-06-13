德士司机须给所有乘客收据 否则可被罚50元

（早报讯）自前天（11日）起，德士司机必须给予所有乘客收据，否则可能被罚款50元。乘客则最好保留收据至少14天。

陆路交通管理局受询时说，公路交通法令（Road Traffic Act）的附属条例在本月11日修改后，所有德士司机都必须发收据给乘客，无论对方是否提出要求。

司机必须打印收据给在路旁截德士或电召德士的乘客，通过手机应用叫车的乘客则会继续收到电子收据。

据了解，个别的德士业者已通知旗下司机，若没发收据将面对50元的销案罚款。

自上个月12日，陆交局和德士业者已逐步在所有德士推行SafeEntry登记措施，鼓励路旁召德士的乘客在上车后，扫描SafeEntry QR码。陆交局解释，发收据给乘客的做法，能辅助SafeEntry登记措施，协助当局在必要时追踪接触者，尤其是那些不能扫描QR码的乘客。

陆交局指出，要求司机发收据的规定并不新。陆交局自4月开始已与德士业者合作，指示司机发收据给乘客，若有司机不遵守规定，该局会介入调查。“我们也强力鼓励乘客保留收据至少14天。”

全国德士师傅协会和全国私人出租车司机协会顾问洪鼎基接受《海峡时报》访问时说，希望陆交局不要惩罚司机。“疫情期间，司机运气好的话可能一天只能赚50元，罚款50元等于拿走了他们一天的收入。”

他也说，虽然明白当局的用意是要追踪那些没有手机的人，但是现在谁出门不带手机。至于没有手机的年长者，他们多数时候应该都会待在家里。