躲路障被追撞柱子3月后再酒驾撞树 男子监11周

（早报讯）男子凌晨开车回家，在武吉知马一带遇路障，他立刻逆向行驶抄小路逃跑，遭警车一路追逐，最终失控撞上公寓柱子，弃车后成功落跑。

他三个月后醉酒开车，再次被警车追着跑，从泛岛快速公路逃到芽笼峇鲁一带，结果车子再次失控，一头撞向树后还害自己重伤。

今年39岁的庒辉财（译音，意外顾问）共面对包括酒驾和危险驾驶等12项罪名。他昨天承认其中七项罪名，余项交由法官一并考虑后，被判坐牢11周、罚款1万1400元，并且吊销各级驾照五年。

案情揭露，他去年3月4日凌晨约2时首次犯案，当时交警在武吉知马路设路障，被告开着宝马看到前方有警车和闪烁的警示灯后，立刻将车掉头转进后方小路，两名警员见状立刻开车追他，跟着被告在沙奇士路（Sarkies Road）失控撞上一栋公寓的柱子，但他没停下，继续冲进公寓地下停车场，然后弃车落跑，隔天才落网。

三个月后，去年6月19日凌晨他喝酒后开着丰田轿车，在泛岛快速公路蛇行时，被巡逻警车发现示意他停在路旁，但他立刻加速逃跑，还一度超过时速120公里。被警车追逐的他开到芽笼峇鲁一带，车子失控撞树后才停下。

警员打开车门，发现他一身酒味、口齿不清，他被捕送院后发现三根肋骨骨折。

去年11月11日晚，他又喝酒后开车，经过实龙岗路上段时，他把车子停在路中央睡着了。

到场的医护人员发现他浑身酒气，警员后来将他逮捕，验血后发现他的血液酒精含量超标。

他承认当天喝了两三罐啤酒后开车往女友家，在交通灯亮红灯时，他原本想“合眼休息”，结果就睡着了。