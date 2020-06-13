当担保人惹祸 女佣为还债偷酒

（早报讯）女佣帮友人做担保人，怎料友人借2000元后逃到国外，女佣惹祸上身，只好偷卖老雇主14瓶红酒和香槟还债。

这名女佣是37岁的卡尔玛（Calma Vanessa Perdido），她承认一项偷窃罪状，指她去年9月1日至今年1月29日从雇主琳达（64岁）的家中偷走14瓶红酒和香槟。

案情显示，被告与雇主一家人同住。雇主在1月29日进入被告房间时，发现角落头摆着被告偷的4瓶酒。当日雇主质问被告，被告承认对雇主收集的名酒下手，偷走转卖。

被告解释，她是为了还债才会偷卖酒，但雇主随后发现被告没有如实相告，在2月19日报警处理。

调查显示揭露，被告为雇主女儿的前女佣当非法借贷的担保人，可该名女佣却还不起每个月的贷款，向被告求助。

被告从去年9月1日陆续偷取雇主的名牌烈酒和红酒，转卖给他人，再把现金交给女佣。

她所偷取的14瓶酒包括，价值1万5900元的Chateau Margaux、1493元的Chateau Le Gay等红酒，共值3万1070元。

为了避免雇主发现，被告将偷来的酒瓶藏起来，直到当日被雇主发现，事情才东窗事发。在这14瓶酒中，警方只搜获4瓶总值1万6397元的酒，而被告没有做出补偿。

警方也发现非法借贷的女佣于1月19日已离境，警方发出紧急公报通缉该名女佣。

控方指被告四个月内多次犯案，滥用雇主对她的信任，并积极发简讯寻卖家。

被告求情时说，友人多次祈求她帮忙，她于心不忍才答应成为担保人。

法官下判时说，被告偷的酒价格不菲，明显是预谋犯案，判她入狱11个月。