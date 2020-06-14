骑电单车撞进拖车铁架间 准新郎重伤昏迷

（早报讯）电单车猛撞拖车尾，准新郎肉身抛向前，整个人撞进拖车尾的铁架间，全身多处骨折脑积血陷入昏迷，得依赖呼吸器呼吸，家人望能找目击者还原事发经过。

这起涉及一辆电单车和一辆拖车的严重车祸，发生在上周四（11日）下午2时48分，地点是泛岛快速公路（PIE）前往大士方向的路段。

车祸现场照片和视频前天被网民上载至互联网，画面可见电单车倒在马路上，拖车托载的铁架间，还带着头盔的男骑士易筋一动也不动地躺着，已经陷入昏迷。

重伤的男骑士是索恩曼（23岁，兼职送披萨），他过后送进国大医院抢救，伤势严重。

索恩曼的女友娜碧拉（22岁，护士）告诉《联合晚报》，索恩曼目前在加护病房，得依赖呼吸器呼吸，情况令人担忧。

“他当时要从合乐路到兀兰找我，途中不知何故发生车祸。我等不到他，却在4点30分接到医院电话说他出事，而且大量失血。他脑积血开刀，现在还在加护病房。”

她形容，索恩曼的脸部、手部、肋骨和头颅骨折，还在昏迷，得靠呼吸器呼吸。他的母亲接受不来，哭成泪人。

“索恩曼的母亲看到网上流传的车祸现场照片时很震惊，家人希望了解经过，希望目击者能提供资料。”

警方受询时证实，一名23岁骑士在这起事故中昏迷送院，调查仍在进行中。