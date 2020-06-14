助手拉下口罩引忧虑 摊主：需嗅榴梿判断品质

（早报讯）榴梿摊贩被指将口罩拉到下巴，引发安全忧虑，摊主称需依靠嗅觉来判断品质。

位于武吉巴督西6道第156座的一个榴梿摊位，有多名助手被指在没有戴好口罩下营业。

《新明日报》记者走访时，确实发现摊位有约4名工作人员，其中3人都将口罩拉到下巴处，忙碌地为客人开榴梿。由于空间较狭小，顾客们难以保持安全距离，人多时只能站在一起挑选。

摊主吴先生（22岁）受访时坦承，为了辨别榴梿的品质，无法将口鼻完全戴好。他指出，榴梿来货的数量太多，损坏的几率可能有10％，为确保食品安全，才会这么做。“品质若出问题，会发出一股酸味，和普通的香味不同，肉眼看不出来，隔着口罩就无法闻到臭味，只能稍微拉下来。”

他说，此前曾有执法人员前来询问，但经过解释后，对方也接受了说法。

吴先生指出，他们只有在开榴梿时才会将口罩拉下来，其余时都会戴好，此前也不曾接获客人投诉。“日后我会提醒其他人多注意，避免引发不必要的忧虑。”

附近榴梿摊主洪先生则表示，若榴梿放置2至3天后，确实可能会出现过熟的现象。

他透露，用刀敲打只能判断榴梿的生熟程度，若是发酸，只能依靠嗅觉。

“我们进的货不多，都是每天更新，所以不会有发酸的隐忧，加上戴口罩也是为了彼此安全，所以都会遵照。”

受访的公众麦明（67岁，退休人士）指出，他此前已在该处购买多次，也注意到员工没有将口罩戴好。

“可能天气热，所以才将口罩拉下来，我一般快速挑选后就离开，避免过多接触。”

另一位民众陈小姐（22岁，学生）则指出，此前有看过安全大使巡视，该处空间狭小，确实难以保持安全距离。