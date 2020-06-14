陈振声：高度开放且信誉良好 新加坡仍可吸引国际投资

（早报讯）我国的经济开放，是吸引投资者在本地扩展业务的要素。多国反全球化情绪高涨、采取更多保护主义举措，但新加坡不能盲目跟风，否则可能失去更多投资和优质的工作机会。

贸工部长陈振声在全国讲话中指出，投资者在做长远决定时，主要考量是新加坡的经济开放、与世界高度衔接、信誉良好、社会稳定、劳资政三方关系和谐，以及员工训练有素。这些都是其他地方无法轻易复制的优势。

不过冠病疫情加速了多国的反全球化情绪，多国也设置了更多保护主义壁垒。陈振声说，我国必须抵住这些压力，因为缺乏联通性意味着世界更贫困，所有人的机遇也更少。

陈振声指出，即使贸易保护主义抬头，世界不再那么互联互通，我国仍可以继续发展。新加坡能在全球供应链中发挥关键作用，为世界各地提供有价值的产品和服务。

陈振声说，我国的经济能保持韧性，是因为我国拥有多元化的供应来源。世界各地封城锁国时，我国许多供应链被打断。不过私人企业与政府部门紧密合作，保住了必需品的供应。

信誉是我国的另一优势。陈振声指出，我国在冠病危机中向世界各国证明了我国会信守承诺。

“我们没有实施出口限制，或将其他国家的资产国有化。我们的生产线照常运作，为全球供应链提供手术口罩所需重要材料等货物，以满足本地和世界的需求。我们的港口和机场也保持开放，确保人流和物流保持顺畅。”

这些都凸显了我国诚信可靠的一面。陈振声说，当跨国集团打算将生产基地多元化，进行下一波投资时，新加坡将成为他们的主要投资对象。

“即使世界面临分化并倾向保护主义，我们还是要努力和全球各地保持互联互通。虽然我们是个弹丸小国，但只要我们有好点子，我们还是能为世界提供引导。”