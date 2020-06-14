陈振声呼吁国人掌握数码科技 以世界为市场

（早报讯）政府将帮助国人和企业迈入崭新的数码时代，让所有人从中受惠。但与此同时，陈振声呼吁国人抓住机遇，不断进取，以世界为市场，才能在逆境中生存。

政府上月底已宣布成立新加坡数码转型办事处，启动招募1000名数码大使，协助年长国人掌握数码科技。贸工部长陈振声在全国讲话中，呼吁国人不要害怕数码时代带来的改变，并承诺政府会竭尽所能，帮助所有人掌握新科技，也帮助企业运用数码工具，突破本地市场的局限。

他认为，商界领导人和员工不能满足于在新加坡所取得的成绩，这样一来才能取得更多成果。政府将加大力度协助培育新一代的企业，让他们从我国出发，并放眼区域与全球机遇。

陈振声说：“我们不能安于现状，一定要抓住机遇，不断进取。在一个多变的时代，我们不只要有稳固的基础，更要懂得灵活应变，才能生存。”

陈振声指出，政府在扩大优势、建造基础设施和人力方面的投资正逐步取得成效。但在适者生存的年代，国人得不断进取，灵活应变。

“虽然我们的祖先来自不同地方，种族、语言和宗教也有所不同，但我们都坚信要掌握自己的命运，并秉持开放包容、独立自主、唯才是用和廉洁正直的价值观，才能不只在逆境中存活，也能以世界为市场，蓬勃发展。”