电板车充电传异味 移走廊查看突爆炸

（早报讯）网上购买的二手电动踏板车，充电时突然传异味，车主搬出走廊看究竟，电动踏板车却在一阵爆炸声响后狂烧起来！车主一家七口逃命时，想起组屋住了很多年长人士，他们大声呼叫“失火”，30人匆匆跑下楼以策安全。

事故发生在昨天下午3时05分，地点在友诺士弯第1座组屋，失火的是七楼其中一间单位走廊外。

21岁的努菲特（土地工程检测员）告诉本报，引起火患的是18岁弟弟两星期前上网购买的。“弟弟原本在单位内充电，闻到异味后把电动踏板车移到走廊上检查，没想到会起火。”

努菲特说，走廊传来爆炸声，跟着是弟弟大声叫喊，他出去查看时，电动踏板车已经起火狂，黑烟滚滚。

“我赶紧叫家人逃命，后来想起邻居大部分是老年人，于是叫家人先下楼，我则在走廊大喊失火，让大家赶快逃命。”

民防事后接到消息，及时赶到灭火，火势才没有蔓延，也没人受伤。努菲特说，电动踏板车是弟弟上网购买的，是否合符合UL2272标准则不得而知。

根据记现场观察，七楼走廊在这起事故中被烧得焦黑一片，八楼外墙也被熏黑，电动踏板车则被烧成一堆废铁。

民防人员证实，共有大约30居民被警方疏散，没人受伤。

民防部队提醒，必须使用UL2272认证的个人代步工具，并将非UL2272认证的个人代步工具销毁。