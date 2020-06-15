阻断期到乌敏岛露营钓鱼 三男子监四周

（早报讯）在家感到无聊，3男子阻断措施期间，相约划独木舟到乌敏岛露营钓鱼，在外逗留27小时，被判坐牢4周外加罚款。

被告分别是38岁的梨扎尼、38岁的祖尔曼和36岁的莫哈默.哈菲兹，梨扎尼和祖尔曼抵触了8项罪行，包括冠病19（临时措施）法令2020和公园与树木条例，莫哈默.哈菲兹则面对相关的7项控状，今日出庭认罪。

案情显示，3人是在4月13日晚间7时，各自从住家乘搭私召车与骑电单车前往白沙公园会面，一行人先在周围的奎笼购买冰块与饮品，随后划着独木舟进入乌敏岛仄爪哇湿地的禁区露营。

隔日上午10时，两名巡逻的国家公园局职员发现3人踪迹，要求他们立即离开，3人并未遵从指示，反而在岛上用过午餐后，划独木舟到附近海域钓鱼赏日落，晚上10时许才回到内陆，各自返回住家中。

庭上揭露，3名被告在外逗留的总时长将近27个小时，期间接触两名私召车司机与奎笼居民。

控方表示，3人是因在家感到无聊，才相约露营解闷，为了一己私欲明知故犯，即便面对警告也并未立即回返，继续在岛上逗留，希望法官重判。

三人在庭上念出亲笔书写的求情信，表示为错误行为感到后悔，家中经济情况不佳，求法官轻判。梨扎尼也称，他们没看到禁止活动的标识，在岛上用餐也是为了补充能量返程。

法官判梨扎尼和祖尔曼坐牢4周外加1500元的罚款，莫哈默.哈菲兹因未在保护区内垂钓，被判坐牢4周外加700元的罚款。