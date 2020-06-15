言论涉歧视 总统要求三博客向女性道歉

（早报讯）哈莉玛总统要求本地三人组合的博客团队OKLetsGo向所有女性诚恳地道歉。

该博客团队的首个博客在今年2月2日播出，近日因博客涉及性别歧视和女权主义言论而引起热议。

对此，哈莉玛总统今早在面簿发文表示，随着家庭暴力案在疫情期间有增加的趋势，她认为应该从小就教育儿童尤其是男孩，如何尊重女性。

总统指出，这是每个人的责任，尤其具有影响力的社交媒体人物。

她表示，近日一网络博客为了提高收视率或达到娱乐效果而肆意抨击女性。她认为这样的行为不能被视为言论自由。

她说，女性不是被取笑、嘲笑和践踏的对象，没有人有权对女性这样做。女性有权受到尊重，而她们在家庭和社会中的贡献也应该受到重视。

“因此，OKLetsGo博客团队应该为他们在博客中对女性的冒犯、侮辱性和厌恶女性的言论诚恳地道歉。我收到了很多非常关注此事的电邮，他们都担心该博客会对年轻人宣导怎样的价值观，而他们的担忧是合理的。视女性为出气筒是不对的。”

总统强调，新加坡的女性对于建立健康的社区，扮演至关重要的角色，因此不应该遭受OkLetsGo博客团队或其他任何组织的这种待遇。

OKLetsGo博客团队由三人组成，包括前新传媒电台播音员扎尔·伊斯迈（34岁）、拉伽·拉吉（38岁）和丁·诺拉辛。