各年龄层本地居民对双语水平的信心均有所提高

一项全国调查显示，2013年至2018年之间，各年龄层本地居民对自身双语水平的信心均有所提高，其中以35岁以下的年轻人最自信。尽管如此，越来越华人更认同英语而非华语或方言。

这个横跨五年的分析，是新加坡政策研究所根据2013年和2018年进行的种族、宗教与语言调查，比对调查数据后得出的。两个调查当年分别收集到4131份和4015份反馈。

与2013年相比，自认英语和母语都说得“好”或“很好”的受访者，在各年龄层均有所提高。以35岁至49岁的本地居民为例，比率从70％上扬至77％。母语包括华语、马来语和淡米尔语。

华族受访者当中，自认华语说得“好”或“很好”的人，也维持在八成左右，但自认英语说得“好”或“很好”的人，从69％增至74％。

35岁以下的年轻人对自己的双语能力最自信。2018年，20岁至34岁的受访者中，自认英语和母语都说得“好”或“很好”的人，占了82％。65岁及以上的受访者中，只有35％有同等的自信心。

华族年轻人对于说华语的自信心，也似乎随着他们进入职场而增强。研究人员发现，无论是2013年或2018年，26至35岁者当中，自认华语说得“好”或“很好”的受访者比率，比18至25岁者分别高出四个百分点和九个百分点。

尽管如此，越来越人更认同英语而非母语。调查发现，2018年，约三分之一的受访者表示他们对英语的认同度最高，比2013年提高了四个百分点。

与2013年相比，也有更多华族和印族受访者，对英语的认同度最高。华族当中，比率从30%增至32%，印族则从34%增至43%。