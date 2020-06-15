调查：身边人使用陌生语言 更多人会感到不舒服

新加坡人对他族语言所展现的包容逐年下降，尤其当身边的人在不同情境中使用陌生语言时，有更多人会感到不舒服。

李光耀公共政策学院属下独立智库新加坡政策研究所，今天公布一项探讨新加坡居民语文能力、语文身份认同和语文政策管理的研究报告。报告是以该研究所于2013年和2018年进行的种族、宗教与语言调结果查，作为汇整依据。

政策研究所分别在2013年和2018年，针对三种不同情境，调查本地居民对他族语言的态度。这些情境是：如果我周围的人使用我陌生的语言交谈、如果公开演讲使用的是我陌生的官方语言，以及如果乌节路商店的服务员不跟我说英语。

根据报告，可以或非常可以接受身边人使用陌生语言交谈的受访者，从2013年的52％，下降至2018年的39％。对此感到明显不舒服的民众，则从2013年的4％，增加逾一倍至10％。

至于其余两种情境，可以或非常可以接受的受访者，个别减少11和15个百分点；不同意或非常不同意者，则个别增加八到11个百分点。

报告认为，包容度下降的一个可能原因是，过去几年关于种族歧视的讨论越来越多，而其中，不应以陌生语言排挤他人的社交意识增强。另外，由于近年反移民情绪上扬，也可能增强人们对接触陌生语言的不适感。