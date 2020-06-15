美专家福奇：美国想要回归正常生活至少需一年左右

（早报讯）美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇日前接受采访称，未来数月，冠病疫情仍将持续，而且美国民众想要回归正常生活可能需要“一年左右”。

福奇在英国《每日电讯报》14日刊登的采访中称，他担忧因非裔美国人弗洛伊德之死而引发的抗议浪潮。他表示，大规模的集会可能会成为冠病感染的热点，“病毒可能会持续数个周期”。福奇希望能够在一年左右的时间内恢复某种程度的正常生活，但他不认为今年秋季或冬季能够恢复。

福奇表示，在纽约、芝加哥、底特律和新奥尔良等暴发疫情的城市成功抑制了病毒，然而，当各州试图重新开放幷恢复正常时，有几个州出现了疫情回升的迹象。据《华盛顿邮报》报道，美国至少有21个州的日均确诊病例有所增加，其中阿拉巴马州，俄勒冈州和南卡罗来纳州的增幅最大。

他补充道，现在谈论取消从欧盟和英国入境美国的限制还为时过早。据称，这将需要“几个月，而不是几周”的时间。福奇上周曾表示，有证据表明，25%至40%的新冠病毒感染者没有症状。流行病学研究显示，这些感染者在没有任何症状出现的情况下就能够将病毒传给他人。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的数据，截至6月15日，美国已有超过209万起冠病确诊病例，累计死亡人数超过11.5万。