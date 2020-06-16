食品局：无证据显示冠病病毒通过三文鱼等食物传播

（早报讯）中国首都北京最大的农产品批发市场本月出现新一轮冠病疫情，处理进口三文鱼的砧板验出病毒，造成当地超市紧急下架全部三文鱼产品。新加坡和中国的三文鱼进口来源高度相似，新加坡食品局表示正密切关注事件发展，但目前无证据显示病毒会通过三文鱼等食物传播。

食品局回复《联合早报》询问时说：“目前尚无证据表明冠病病毒会通过食品或食品包装和设备传给人类。这符合了全球科学界和公共卫生机构当前的认知。”

据中国媒体报道，由于调查工作仍在进行中，尚未知道是三文鱼是在宰杀、运输、包装、切割过程中的哪一环节接触到了病毒。但消息传到新加坡，有民众担心三文鱼的食品安全，甚至私下相互提醒“暂时不要吃三文鱼”。

三文鱼是最受国人欢迎的鱼肉品种之一。据了解，本地货源主要来自挪威、智利、澳大利亚、新西兰和加拿大。

代表挪威政府向全球推广该国海产品的挪威海产局（Norwegian Seafood Council）昨天（15日）发出声明，指经挪威食品安全局确认，冠病病毒不会对海产品安全构成影响。没有已知案例表明，病毒可以通过受污染的食物或水进行传播。根据目前掌握的冠病病毒传播机制，不太可能因食物或水造成污染。当地渔民作业时也严格遵守卫生要求。

食品局提醒公众要注意个人卫生，包括食物要彻底煮熟才可食用，进食前和如厕后记得洗手；如果身体不适，不要参与任何食物准备和处理工作。