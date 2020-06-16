制造假当票做假账 前董事涉失信540万被控

（早报讯）制造假当票做假账，当铺前董事五年来涉嫌失信公司540万元，将钱拿到赌场“搏杀”，还用来买名表以及豪华车。

现年34岁的李永德（译音）今早被控上法庭，他仍被还押，因此通过视讯面控。

李永德面对23项控状，包括失信、做假账、欺骗、转换赃款、使用赃款，以及触犯典当法令的罪名。

他被指在2013年6月至2018年7月之间犯案，失信新联当私人有限公司共543万1900元。

除此之外，他也涉嫌向银行谎报公司的财务状况，骗银行分发给公司107万6339元的贷款。

根据公司注册记录，李永德是在2010年6月成为公司董事，在2018年8月遭除名。

警方昨天发布文告，指他利用假当票做假账，私吞了公司的钱。

控状显示，他先后1055次做假账，把一部分不义之财用来买名表以及豪华轿车。

根据控状，他花11万元买了一只IWC男装手表、1万2000元买了一只Glashutte男装手表、5000元购买一只Chopard女装手表，以及用1300元购买一只Locman女装手表。

李永德也被指在2018年，用了大约77万元的赃款支付一辆马赛地轿车的首期。

文告表示，被告除了将剩余的钱拿到赌场赌博之外，还将一部分的赃款当“股息”派发给公司其他股东。