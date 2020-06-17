建国和立国一代保健储蓄户头下月获填补

（早报讯）政府将在下个月为建国一代和立国一代派发本年度的保健储蓄户头填补，填补额介于200元至800元。

这是建国一代连续第七年获得这笔津贴。年满86岁者可获得800元；81岁至85岁可获得600元；76岁至80岁可获得400元；而71岁至75岁可获得200元。

立国一代则是第二次获得津贴。他们在2019年至2023年之间，每年可获得200元的保健储蓄户头填补。

建国一代和立国一代将最迟在6月底收到通知信，他们无须采取任何行动，津贴会直接汇入收件人的保健储蓄户头中。信内也会列出他们在建国一代或立国一代配套下可获得的其他福利。

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副总理兼财政部长王瑞杰今早（6月17日）也在面簿发文说：“我们的建国一代和立国一代，在新加坡建国初期经历了风风雨雨，为新加坡的发展做出贡献。我们感谢他们的努力和奉献。让我们继续支持他们保持活跃和健康。”