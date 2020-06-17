德士与电单车相撞 骑士卷车底

（早报讯）德士与电单车不知何故相撞，骑士抛离车座卷入德士车底动弹不得，民防部队及时到场展开救人行动，将骑士救出送院。

这起车祸发生在昨天（6月16日）晚上8时05分，地点是在裕廊西24街往裕廊西3道方向的道路。受困车底的电单车骑士是一名31岁的男子。

今早面簿各网页流传民防救人的视频，至少有10名民防人员到场展开救人行动。民防人员分工合作查看骑士情况、准备担架、抬起德士等，争分夺秒让骑士脱困，气氛非常紧张。

从视频可见，红色德士车头底下可见骑士双脚，骑士上身则受困在车底下。电单车翻覆在路旁，相信骑士当时不知何故与德士相撞，整个人卷入德士车底。

根据视频显示，现场有两辆消防车和一辆救护车，不少公众围观，担心骑士伤势。

民防部队受询时说，当局接获通报后，第一时间赶到现场，并使用液压工具（Hydraulic Rescue Tools）将骑士救出车底后，送往医院治疗。

警方受询时表示，车祸涉及一辆德士和一辆电单车，31岁的电单车骑士在意识清醒的情况下被送往国大医院，调查还在进行中。

约10名公众齐心合力尝试协助骑士脱困，急找千斤顶要把德士顶起来，但却找不到，欲救无力。

视频显示，德士车底下流出一摊鲜血，相信骑士伤势相当严重。路过的公众见状后，急忙找人一同把德士抬起救人。

根据视频，可听见有人尝试与受困车底骑士对话，先是三人试图抬起车头不果后，随后其他公众加入，约有十人合力一同抬起德士车头，但是仍无法救出骑士。

视频中也传出有人不停询问是否有千斤顶，以便抬起德士救人，然而却找不到。幸好民防及时赶到现场施救，救出骑士。