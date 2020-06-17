闯医院偷医院袍 女模特不认罪

（早报讯）出狱不久又落网的模特儿，被指擅闯私宅偷冰淇淋和偷医院袍，昨日（6月16日）庭上表示不认罪。

被告罗恩黛碧（Debbie Valerie Tenashar Long，34岁）曾因吸毒被判18个月监禁，出狱不久却因怀疑吸毒再度被捕。

早前罗恩黛碧被加控13项控状，包括偷窃、刑事擅闯、辱骂公务员等，共21项。昨日案件过堂时被告否认所有罪行，有意聘请律师为她辩护。

控状显示，去年6月21日凌晨1时25分，她在黄廷方综合医院的一个保安室桌上偷取一张访客证，两度使用擅闯医院职员走道，还偷取一件医院的蓝袍。

另外，被告也在7月7日，擅闯位于爱滋瓦路的两间私人住宅，并潜入一间位于塞硕斯花园的私人住宅，偷一盒32元的冰淇淋。

被告也被指在去年7月16日在肃毒局使用电脑拍摄视频，随之在10月15日下午2时57分，发电邮侮辱肃毒局警员，称他是个没有效率的肃毒局警员，浪费新加坡的资源。

同日，被告又在电邮中辱骂警员办事不力，声称应该重新审核他的工作表现。

被告也被指在2012年更换住址，没有向当局呈报，抵触国民登记法令。

被告昨日在庭上表示自2月开始被还押，也有一段时间，希望能尽早审理，也透露聘请律师的意愿。（人名译音）