称家庭事业双触礁 前车行老板行窃监10个月

（早报讯）前车行老板数次到超市行窃，庭上求情时透露，事发期间家庭事业双双搞砸，神志不清偷了根本没用处的东西，还主动要到心理卫生学院求医。

被告李国忠（46岁，译音）之前经营车辆相关的生意，他曾装病问诊，潜入诊所内偷取咳嗽药水被控上庭。

昨日（6月16日）他共面对5项偷窃，也分别抵触6项关税法令和一项杂项（公共秩序和骚扰）法令，控方以5项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告多次行窃，包括在去年12月8日下午3时到芽笼一家五金偷取总值42余元的插座和电器开关。

被告的行径被电眼拍下，也引起五金店经理的关注，在发现被告没有付款后，追上被告将他逮住。

另外，在今年2月6日，被告在芽笼的超市偷取总值867余元的10罐奶粉，超市职员发现被告离去时背包塞满物品起疑。

透过电眼画面，职员发现被告行窃，在被告再次前来超市时监视他的一举一动，发现他提着6个大袋子走出超市时将他逮住。

被告求情时称，六七年前家庭和事业双双搞砸，迫使他在神志不清时犯案。

他表示希望到心理卫生学院求医，并坦承所偷取的物品对他没有价值，也不知道事后怎么处理了。

由于被告在假释期间犯案，法官判他入狱额外10个月28天，以及支付6000元罚款。