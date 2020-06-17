淡马亚教授获选为国际传染病学会会长

（早报讯）本地传染病专家、新加坡国立大学杨潞龄医学院医学系教授淡马亚，日前获选为国际传染病学会下一任会长，他将于2022年正式就职。

国大医学院周三（17日）午间发文告宣布以上消息，并指出淡马亚（Paul Tambyah）是首名在这个学会出任高职的新加坡人。

淡马亚也是国大医院传染病科高级顾问医生，以及临床微生物学与传染病学亚太学会会长。

根据国际传染病学会的安排，淡马亚将以候任会长的身份，协助现任会长艾莉森·福尔摩斯教授（Alison Holmes）工作，并在2022年接过这个职位。

国际传染病学会前任会长马克·门德尔松教授（Marc Mendelson）指出，淡马亚是知名的传染病专家，曾在多个国际性组织中累积了丰富的经验，其中涵盖传染病、热带病以及临床医学研究。

他说：“淡马亚在很多领域都是最佳发言人选，他目前也是学会出版委员会的主席，对学会期刊的成功发挥了至关重要的作用。”

淡马亚则说，眼下是全球传染病的关键时刻，冠病大流行凸显了病毒不受国境限制这一事实，必须确保每个人的安全，否则没有人是安全的。

“新加坡的学者、临床医生以及公共卫生官员可以为国际传染病学会这样的国际组织做出很大的贡献，以帮助全世界所有人得到健康。