尚达曼吁雇主改变思维 公平对待中年及年长员工

（早报讯）政府呼吁雇主改变思维，重新探讨人力资源和人才的管理方式，让中年和年长员工有公平的机会证明自己的实力，继续为新加坡做出贡献。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼指出，我国曾在1960年代末和1980年代中期，面临两次失业潮，但当时40岁及以上员工共有只占劳动队伍的不到三成。如今，这个年龄层的员工已占劳动队伍的六成，比率翻倍，因此全国必须齐心协力，帮助中年和年长员工就业。

他说：“大部分五六十岁的国人最多只有中学学历，因为他们年轻时受教育的机会比时下年轻人少许多。但他们这一代人刻苦耐劳、充满干劲，同时也累积了宝贵的经验并掌握了许多技能。他们宝刀未老，还能继续奋斗好些年。”

为了确保这批员工能继续养家糊口，为国家做出贡献，政府承诺给予聘请中年及年长员工的雇主额外支持，同时扩大中途转业人士见习计划的规模，让更多国人有机会到私人企业和政府部门工作，为日后找到永久的工作岗位做好准备。

但尚达曼强调，这项工程需要全民参与，特别是雇主。他呼吁雇主改变思维，让中年和年长员工有公平的机会证明自己的实力，并落实一套新的管理哲学，重新探讨管理人力资源和人才的方式。“雇主不应以年纪太大或资历过高为由，将愿意学习或适应的新加坡人拒于门外。”