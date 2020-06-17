政府将在每个领域推行渐进式薪金模式

（早报讯）政府未来将在每一个领域推行渐进式薪金模式，这意味着公众日后或得支付更高的服务费用。但国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼认为，这么做能为低收入者带来更好的工作和收入保障，有助于打造一个公平社会。

为帮助低薪工友提升技能，并为他们提供更好的工作机会和更高的收入，尚达曼在演讲中透露，政府下来希望在各个领域推行渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）。他说，人力部长杨莉明正与劳资政三方伙伴紧密合作，并会同行业协会联手制定适用于各个领域的实际措施。

尚达曼也提到，政府会帮助低薪的短期合约工友找到更稳定的工作，让他们拥有更多保障和擢升的机会。

虽然这些措施或导致民众的开销上涨，但他呼吁国人发挥同舟共济的互助精神。“这些措施能有效地、持续改善低薪工友的工资和工作情况。或许，我们所支付的服务费会出现小幅度的增加，但是这却能为最需要帮助的人士带来更好的工作和收入保障，让我们打造一个公平的社会，因此这点费用并不算高。”

目前，本地仅限清洁、保安、园景和电梯维修四个行业实行渐进式薪金模式。2013年至2018年间，全职清洁工、保安和园景工人的月薪中位数累计增长至少三成，这比起本地居民员工16％的月薪中位数累计增长多出不少，成功地扭转低薪本地人员月薪停滞不前的局面。