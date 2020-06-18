大选首次禁办群众大会

（早报讯）来届大选所有政党都不准在大选期间举办实体竞选群众大会，竞选活动将以电视广播和网络直播为主。除了政党竞选广播，各选区候选人也能通过电视频道做选区竞选广播，每名候选人可亮相三分钟。

随着我国星期五（6月19日）进入解封第二阶段，选举局今午公布冠病疫情下的全国大选初步竞选准则，主要参考卫生部在第二阶段的抗疫措施，包括禁止五人以上的集会、保持安全距离等。

根据选举局文告，由于解封第二阶段不允许大型集会，无论是竞选群众大会或投票日当晚的政党支持者集会，都不会获得警方许可。

选举局因此强烈建议各政党和候选人着手策划其他竞选方式，例如通过网络直播举行线上群众大会。这类直播不限制播放时段和时长。政府也会以津贴价，提供备有互联网链接的场地，让候选人录制网络直播。

与此同时，政党和候选人能在全国免费电视频道获得更多广播时间。与2015年大选相同，我国将举行两场政党竞选广播（Party Political Broadcasts）。播放该广播的电视和电台频道也将从13个增加至19个。

此外，来届大选将增设选区竞选广播（Constituency Political Broadcasts）。该广播只会在新传媒5频道播放，但候选人可选择说四种官方语言中的任何一种。

单选区候选人有三分钟发言时间。四人和五人集选区团队则分别有12分钟和15分钟，即每人平均三分钟，但政党可决定是否让团队内的一名或多名候选人发言。

选举局指出，选区竞选广播是冠病疫情下的特别安排，仅限来届大选。有关竞选广播的更多详情，包括播放时段和政党出场顺序，只会在选举令状颁布后才揭晓。

选举局也在文告中强调，发布竞选准则与大选何时举行无关，大选日期由总理决定。如果我国在解封第三阶段才举行大选，当局会视当时的抗疫措施再做调整。