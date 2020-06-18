非礼女病患 按摩师监22个月

（早报讯）已当阿公的67岁按摩师称自创穴位疗法，为女病患按摩，却趁机非礼胸部和私密处，控方提出3大理由要求判监，他最后被判坐牢22个月。

被告王达基（67岁，音译）面对四项非礼控状，指他在2016年7月至11月，在住家内对一名32岁女病患治疗时，捏她胸部、耻骨部分及下体周围。

据之前报道，受害的女病患（32岁）背痛10年，在新马两地寻求各种推拿治疗都没有效果。后经一名寺庙住持介绍，前去向被告求医。

被告要求女病患脱下衣服与内衣，换上被告提供的衣物，并在治疗时将对方身穿的抹胸和短裤拉下，按压对方胸部及耻骨周围。女病患感到愤怒，认为触摸下体与治疗背痛无关。她离开后立即拨电给丈夫，并在两天后报警。

被告否认指控，经审讯后，法官指被告的证词缺乏真实性和可信度，于3月19日裁定他罪名成立。

法官指出，被告称按摩全身，包括胸部和耻骨部位可治疗背痛的说法令人费解。此外，被告也没有安排女性陪护人员在场，违背了中医从业人员的道德准则。

被告今早（6月18日）穿白衬衫出庭，控方提出3大理由判他监禁，指他跟受害人有肌肤接触、触碰了对方的乳头和私处，还以按摩抗癌的名义骗对方，并且违背了对方的长期信任。

被告代表律师求情时表示，被告有2名孙，被告也没有案底，请求轻判。

法官最终判被告坐牢22个月，罚款1000元。

案情显示，被告在事发单位进行“区域穴位疗法”（Willet Zone Point Therapy），即传统中医推拿。

2016年11月30日，受害人第四次到访，进行全身按摩，但被告当时并没有持有执照经营按摩院，因此也触犯按摩院法令。