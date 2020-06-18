宜家两门店19日重开 店内餐厅与游乐区继续关闭

（早报讯）关闭73天后，本地两家宜家（IKEA）门店将在明天（6月19日）解封第二阶段的首日重开。为降低人流，宜家调整了营业时间，店里的餐厅和儿童游乐区也将继续关闭。

根据宜家昨天发布的文告，亚历山大分店接下来的营业时间是星期日至星期四早上10时至晚上9时，及星期五和星期六早上10时至晚上11时。淡滨尼分店的营业时间则是星期日至星期四是早上11时至9时，及星期五和星期六早上11时至晚上11时。

宜家淡滨尼分店副总经理余友权受访时透露，两家分店都将遵循政府的指示，将店内人数限制在每10平方米一人，这意味着人流将比平日少15％至25％。店外也将设立更完善的排队系统，以控制人群。若人数过多，管理层有可能暂时关闭停车场。

颇受国人欢迎的宜家餐厅和食品店，以及专为儿童打造的游乐区则将继续关闭，直至另行通知。

余友权说：“我明白很多人都很想念宜家的美食，也可能会感觉奇怪为什么不要趁早恢复餐厅的营业。但为了大家的健康安危，我们还是决定一步一步来，看情况进展再做打算。”

顾客也得使用SafeEntry访客登记系统，并保持一米距离。店内的清洁次数也会增加，尤其是推车把手和购物袋这些经常与顾客手部接触的东西。

余友权说，宜家的网上销量在关闭期间激增四倍，比预期理想，公司为了满足订单也已投入了大量资源。因此，他呼吁公众尽可能继续网购，避免在高峰时段到门店购物。