闯女厕偷窥女同学洗澡 理工生判21个月缓刑监视

（早报讯）谎称误进女厕，实是擅闯偷窥，18岁共和理工学院男生，昨日（6月17日）被判21个月的缓刑监视。

《联合晚报》早前报道，共和理工学院二年级学生郑择谦（译音），去年4月30日晚上7时32分擅闯校内女厕，偷窥一名女同学洗澡。他事后被捕，去年5月被令停学。

他在今年2月认罪下擅闯和侮辱女性尊严法令的两项控状，另一项触犯影片法令罪则交由法官下判时一并考虑。

案发时，受害的女同学在课外活动结束后，到校内体育中心底层的厕所洗澡。被告在女厕外徘徊一阵后，决定擅闯偷窥。

受害者刚好忘了拿东西，走出淋浴隔间撞见被告。被告谎称自己因不舒服跑错厕所，为“误闯”女厕向她道歉。

当时，主控官和被告的代表律师都向法官申请让被告进行评估，看他是否适合接受缓刑监视。代表律师也说，若他适合缓刑监视，校方曾表示能配合缓刑官的建议做调整。但若坐牢，被告或将面对遭学校开除的可能。

被告昨日在父母的陪同下出庭。根据评估报告，被告适合接受缓刑监视。法官因此判他接受21个月的缓刑监视，须完成80个小时社区服务，晚上10时至清晨6时不得外出。此外，被告也必须接受治疗，必须在缓刑监视官或心理医生认为合适之前，不能使用有摄像功能的手机或任何电子器材。

此外，被告的父母必须以5000元担保金，担保被告在缓刑期间保持良好行为。