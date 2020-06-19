进入解封第二阶段 总理吁国人勿“庆祝过了头”

（早报讯）逐步解封的当儿，李显龙总理呼吁国人不要“庆祝到过了头”，并继续保持警惕。

李总理今早（6月19日）在面簿贴文说，我国今天进入阻断措施解封第二阶段，国人对这一天到来都殷切期盼已久。

不过李总理提醒国人不要大意。第二阶段里，公众仍须戴口罩和采取安全距离等防范措施，“虽然自4月实施阻断措施以来，这些对我们大部分人已经是再平常不过了”。

李总理说，大多国人在第一阶段采取必要的防范措施，让他感到欣慰。

“新加坡谨慎解封的当儿，请大家保持警惕，谨记之前学习到的经验。如果大家都尽自己的一分力，为自己也为周围的人负起责任，就能让大家安全。”

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财昨晚在面簿贴文时也吁请公众不要在第二阶段解封首日就急于出门，他说来日方长，人们要继续自律、保持警惕。聚会人数虽然限制在五人或以下，但大家还是要有责任感，继续限制日常接触的人数，只接触那些经常得碰面的人。

他说，如果在外用餐，吃完后马上戴回口罩，避免在不戴口罩的情况下继续与同桌的人交谈。

他提醒，执法人员将继续执行纠察任务，但第二阶段是否安全和能否持续，是无法单靠条规来维系的。

“一些人甚至想方设法钻条例的漏洞，但最终你和自己所爱的人将付出代价。”