骑踏板车撞伤男孩 19岁青年判9月缓刑监视

（早报讯）19岁青年借用朋友的电动踏板车，以每小时20公里的速度在篮球场骑行，因来不及刹车撞上正在练习篮球的12岁男孩，导致他脸部擦伤、淤青和牙齿流血，男童的右边臼齿最后还因此被拔掉。青年今早（6月19日）被判接受九个月的缓刑监视。

被告林纯贤（译音）早前认下一项鲁莽行事导致他人受伤，经过缓刑监视评估后，今早被判接受九个月缓刑监视，完成80小时社区服务，每晚10时至6时都必须留在家中。

被告的父母已离异，目前跟外婆住，但他的父母今早都陪他出庭等待判刑，母亲也以5000元担保金担保他在缓刑期间保持良好行为。

这起事件发生在2018年3月28日傍晚6时许，地点是位于义顺81街第838座组屋附近的篮球场。

伤者是12岁的男孩，当时他和哥哥在篮球场内接受篮球训练，被告和几个朋友也刚好在那里。

被告的朋友当时带了他的电动踏板车，被告便借来在篮球场内骑行。他以每小时20公里的速度骑行，没能在发现男孩时刹车或闪避，结果电板车的手把撞伤男孩右脸，导致他牙龈流血。

男孩的教练见状通知他的父母，被告却没等到男孩的父母抵达，也没留下联络号码便离开，声称是赶着和朋友去吃晚餐。事发两天后，男孩的教练又看见被告，这才让他留下联络号码。

法官下判后还循循善诱，提醒被告不要再误交损友，毕竟还年轻，将来的路还很长，要珍惜自己的青春，语重心长地说：“青春一去不复返”。