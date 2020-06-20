女司机被指逆向行驶 撞上堆高机 管工3根脚趾断

（早报讯）女司机被指在工业园内逆向行驶，撞上一台堆高机（Stacker），导致站在上面的一名管工的左脚趾因此被卡在堆高机里，管工验伤后才发现他的三根脚趾已折断。

38岁的姚爱辰（音译）昨日被控上法庭，她面对一项鲁莽行为导致他人重伤的控状。

根据控状，她涉嫌于去年11月18日下午约4时45分，在乌美1道第53号的巴耶乌美工业园里，逆向行驶导致58岁的傅候进，令他严重受伤，左脚的三根脚趾因此折断。

傅候进受访时透露，当时他正站在一台堆高机上整理货物，没想到后面会有车来，所以完全没注意。当车子开过他身边时，撞了一下堆高机，堆高机被撞歪，他的脚就被卡到堆高机与站板之间的缝隙中。

他称当时左脚趾虽然非常疼痛，但因为没有流血，所以不以为意。女司机也以为他伤势不严重，还说要带他去看中医做推拿。

傅候进致电太太时，太太才提醒他，应该立即到医院急诊部就医。一番检查后，他才发现原来左脚的第二、第四和第五根脚趾已折断。

过后他的脚开始肿胀，鞋子也穿不上，还得多次复诊，更因此丢了工作。

傅候进说，如今虽然伤势已有好转，不影响行走，但脚趾的神经似乎受到损伤，没有以前灵活，另外左脚仍可见有点红肿。

鲁莽行为导致他人重伤的罪名一旦成立，可被判坐牢长达四年，或罚款高达一万元，或两者兼施。