假帮阿伯取消贷款 把钱转到自己户头 行销员监两个月

（早报讯）27岁行销人员为星展银行推销贷款配套，竟“欺负”阿伯看不懂英文，先是没根据他的要求向银行借贷，后来又谎称帮他取消贷款时，当着他的面把钱转账到自己的银行户头。男子昨日被判坐牢两个月。

被告黄宇豪（译音）共面对五项欺骗罪，主控官以其中两项提控，余项交由法官下判时一并考量。

2015年11月，被告受聘于新泰兴（Sin Thai Hin）为行销人员。星展银行则雇用该公司，让他们提供行销人员售卖金融产品。

被告在2018年4月至5月被调派到星展银行义顺北的分行工作，为顾客介绍银行提供的个人贷款和信用卡，并协助他们申请。

同年5月14日，一名65岁的阿伯到银行来，说有意向银行贷款5000元到6000元。被告通过银行系统得知阿伯仅能获批3100元的贷款，却在没有通知阿伯的情况下继续为他提交申请。

阿伯仅读到小学五年级，根本看不懂英文，就照着被告所说的做，懵懵懂懂地申请了3100元的贷款。同天，阿伯发现钱进了他的户头，但数目太少，联系被告说要取消贷款。

被告让阿伯回去找他，声称会帮他取消，却欺负阿伯看不懂英文，在他眼皮子底下将钱转进自己的银行户头。

阿伯最终发现自己受骗，向银行举报，银行随之报警处理。被告的罪行遭揭发后，已作出全额赔偿。

被告求情时称自己因为缺钱，希望达到销售目标，才会一时冲昏了头干案，恳请法官轻判。法官最终判他坐牢两个月。