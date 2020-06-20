王瑞杰吁全民同心 让新加坡成为以行动彰显民主的社会

（早报讯）新加坡致力成为一个以行动彰显民主的社会，人们不但齐心团结，更对未来充满信心。

副总理兼财政部长王瑞杰在全国演说中呼吁全民携手同心，共同朝这一愿景前进。

他指出，我国去年才纪念开埠200周年，回顾国家如何经历了两个世纪的风雨。在对抗冠病的大约200天里，全民则再次让世界看到国人的特质。“我们关怀彼此，慷慨无私，并愿意牺牲小我，完成大我。这些共同的经历，都将成为我们的集体记忆。”

王瑞杰指出，唯有当国家内部变得越强，新加坡在世界的位置才能越安全稳固，“我们才能在区域和全球的重要议题上发挥力量，做出贡献”。

他说：“在新加坡，我们是用行动来彰显民主。我们齐心团结、目标一致，充满信心，这就是‘群策群力，共创未来’的精神。请大家和我们一起努力，实现这个愿景。”

身为第四代领导班子的领头羊，王瑞杰去年开始多次以我国开国元勋、前副总理拉惹勒南所提倡的“以行动彰显民主的社会”（democracy of deeds）为第四代领导的目标。

王瑞杰说：“前路漫长，我们未来五到10年的策略和计划，将决定国家下来几十年的方向和道路。风起云涌之中，我们要寻找新一波的机遇，转忧为安，转危为机。我有充分的信心，新加坡能够成功。”