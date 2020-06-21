回教堂6月26日起恢复祈祷活动 回教徒须提前预约

（早报讯）从本月26日开始，本地回教堂恢复祈祷活动，每座回教堂同一时间最多50人可聚集祈祷，回教徒须通过网上登记系统提前预约。

新加坡回教理事会（MUIS）今天（6月21日）发文告指出，配合第二阶段逐步恢复，理事会将采取谨慎态度，并落实严格的安全管理措施，以确保祈祷的安全和卫生。

从6月26日（星期五）开始，回教堂会恢复平日的祈祷活动，每天五次祈祷活动将开放50个名额，唯有预先通过网上登记系统预约的回教徒可入内祈祷，系统采先到先得制。

为了让更多回教堂能参与星期五祈祷，回教堂将进行两段为时30分钟的祈祷活动，两个祈祷活动之间将间隔约半小时，以控制人流。

网上登记系统将限制星期五祈祷的申请次数，在6月26日、7月3日和7月10日这三个星期五之中，每人只能在其中一个星期五预定一次。

传道和祈祷时间将缩短至最多20分钟，回教导师讲道时将站在距离第一排至少两公尺以外的地方，也必须佩戴防护面罩。

回教徒会必须在个别划定好的区域内祈祷，以确保与他人保持一公尺距离。

唯有预先预约的回教徒可进入回教堂，入内后也不应该与其他人交际，并应在祈祷结束后立即离开回教堂。

在步入第二阶段解封后，回教理事会希望在维持稳定情况下，逐步增加聚集祈祷的回教徒人数。